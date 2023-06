Neste Sábado, 24 de Junho, vai ser inaugurada em Fátima uma estátua do cardeal József Mindszenty, antigo Primaz da Hungria, um sacerdote e prelado que, pelo seu permanente testemunho em defesa da fé, da justiça e da verdade, foi perseguido pelos vários regimes que foram dominando a história movimentada e trágica do seu país, no século XX.

Logo em 1919, foi preso pela efémera República Soviética da Hungria proclamada por Bela Kun com apoio de Lenine, que governou o país durante quatro meses. No final dos anos 30, Mindszenty combateu o partido Cruzes de Flecha, e os nazis húngaros de Ferenc Szálasi encarceraram-no quando, em 1944-45, chegaram ao poder. Foi nesse tempo que dois diplomatas portugueses, com a cobertura do Governo de Lisboa, o Embaixador Sampaio Garrido e o Encarregado de Negócios Teixeira Branquinho, salvaram, em Budapeste, mais de mil judeus, dando-lhes passaportes portugueses.

Mas o pior para Mindszenty e para os católicos húngaros chegou com as tropas soviéticas e o regime comunista em 1945. Mindszenty, feito Cardeal e nomeado Primaz da Hungria e Arcebispo de Esztergon por Pio XII em Fevereiro de 1946 seria preso a seguir ao dia de Natal de 1948. Na prisão foi torturado e obrigado a confessar uma extensa lista de delitos, desde o roubo da coroa de Santo Estêvão, à restauração dos Habsburgo e à preparação da Terceira Guerra Mundial. Entretanto, tivera o cuidado de deixar um documento em que reiterava as suas convicções e prevenia os fiéis de que tudo o que dissesse contrário à fé e à razão, devia ser ignorado porque se deveria à a coacção.

