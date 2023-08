Crescemos com os nossos pais a distinguirem as boas das más influências. As boas influências chegar-nos-iam de pessoas que, sem nos transfigurarem, trariam acrescentos à nossa forma de pensar. Sendo suposto que desse contraditório crescêssemos. Sem que, contudo, pervertêssemos o carácter. E sem deixarmos de ficar ainda mais livres, depois de pensar. As más influências seriam semelhantes a um vírus oportunista que procura o seu hospedeiro para sobreviver. Como se aquilo que somos não fosse um acrescento para o seu crescimento. Sendo que nos adoecem mais do que alimentam.

A diferença entre aquilo que escutávamos acerca das más influências, trazidas pelos nossos pais, é que elas estavam identificadas. E seriam em número muitíssimo reduzido. Eles sentiam-se capazes de reconhecer em nós recursos para lhes fazermos frente. E neles a autoridade moral de nos aconselharem a escutá-los sobre elas, de forma a que não corrêssemos o risco de sermos traídos pela nossa ingenuidade.

Agora, as influências proliferam, em cascata. Há, até, pessoas que têm como profissão “reconhecida” serem influencers. Independentemente da idade. E das experiências humana e profissional mais ou menos obscuras. De terem um discurso pré-fabricado, desde o momento como nos cumprimentam à forma como nos falam. Até aquilo com que nos pretendem manipular.

