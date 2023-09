1Regressado do Verão, o país político está a discutir intensamente um tema que, até há uns meses, parecia implausível: as presidenciais de 2026. Portugal é um país estranho. No país que escapou por pouco à ditadura do proletariado, mas que vive sob a égide da ditadura do comentariado, parafraseando uma frase feliz de Durão Barroso na Universidade do PSD, fazer das presidenciais, em Setembro de 2023, um tema relevante é, no mínimo, curioso. Como parte integrante do comentariado, não me faço de rogado e aceito, portanto, o repto de lançar mais achas para a fogueira sobre os candidatos que se perfilam.

O início tão antecipado do debate presidencial deveria fazer Marcelo Rebelo de Sousa reflectir sobre o seu mandato enquanto presidente. Terá o actual presidente esvaziado de tal forma a função – tanto do ponto simbólico quanto material – que o seu mandato é percepcionado por toda a gente como tendo, na prática, terminado? Nunca antes na história da democracia Portuguesa o debate sobre o sucessor de um presidente da república em funções começou tão cedo. É certo que, devido à enorme quantidade de pré-candidatos que se perfilam, é natural que alguns destes tentem posicionar-se o mais rápido possível para condicionar o jogo na sua área política. Contudo, é também verdade que, depois de meses a sofrer ameaças mais ou menos veladas de dissolução, António Costa mostrou a Marcelo Rebelo de Sousa que o poder da maioria absoluta não é em vão. A inacção do presidente no caso Galamba tornou-o, na prática, para efeitos consequentes, para além de vetos retóricos como o caso da habitação, um "lame duck".

Existe, claro, ainda um outro motivo para a urgência de muitos candidatos em marcar território. Para a geração que começou a fazer política depois do 25 de Abril e no Cavaquismo, as eleições de 2026 serão a sua derradeira oportunidade histórica. No ciclo eleitoral seguinte, que iniciar-se-á em 2036, muito deles estarão já retirados da vida política ou do comentariado, o que, em Portugal, e retornando à frase de Durão Barroso, é quase uma metonímia.

