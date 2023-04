O amor põe à sua guarda as nossas fraquezas. E é um tudo-nada Deus, de certa forma, no jeito com que nos convida a despirmo-nos, por completo, e a pormos sob a sua protecção medos, fraquezas e receios. Vergonhas, traumas e rancores. Mais os bocadinhos menos recomendáveis da nossa história. Os nossos lados menos “saudáveis”. E as pessoas cuja existência, em certos períodos, são, até para nós, um mistério difícil de compreender. Ao merecermos o colo e o mimo que ele nos dá, o amor faz com que as partes mais secretas e mais “feias” de nós, quando as partilhamos sem obstáculos e são aceites, acabem por se tornar naquilo que mais nos liga a quem o amor nos dá. Feitas as contas, talvez o amor nos arrebate com a verdade.

Habitualmente, chamamos amor a uma ideia. A um rasgo de intuição cujo caminho acabamos por desconhecer. Sem que, com isso, deixemos de acreditar nele. Ou de ir por diante, à sua procura. Depois, chamamos amor à sensualidade. Que nos leva, de ida e volta, infatigavelmente, dos sentidos até aos sentimentos. A seguir, a uma excentricidade. Quando ele se fica pela ideia com que começou. O que só é possível quando desistimos de nos confiar. E o medo ocupa grande parte do espaço que, dantes, a intuição atraía.

O que não deixa de ser desconcertante é que se sinta que muitas, muitas pessoas pareçam ser um bocadinho cínicas em relação ao amor. E a vivê-lo como se ele estivesse fora de moda. Fosse, quando muito, uma ilusão. Obstinada e persistente.

