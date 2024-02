Donald Trump é, no momento em que vos escrevo, o favorito a vencer as eleições presidenciais norte-americanas que se realizarão daqui a pouco mais de 10 meses, em Novembro deste ano. Após uma vitória folgada nos caucuses republicanos do Iowa, onde ficou à frente de Nikki Haley e de Ron DeSantis, que entretanto desistiu, e uma segunda demonstração de força em New Hampshire, tudo parece indicar que irá conseguir a nomeação republicana, apesar dos problemas judiciais.

Tudo isto nos pode parecer irracional e inexplicável. Independentemente das nossas posições políticas pessoais, é consensual que nem Joe Biden nem Donald Trump são os políticos mais adequados dentro de cada um dos seus campos ideológicos. Seria perfeitamente concebível que o Partido Republicano encontrasse um político igualmente conservador na economia e nos costumes, e com uma política externa semelhante à de Donald Trump, mas com uma competência política, conhecimento técnico, idade, adequação mental e um registo ético e judicial muito superiores. Da mesma forma, seria perfeitamente possível conceber um político do partido Democrata, com as mesmas posições ideológicas de Joe Biden, mas com uma aptidão física e mental, uma idade, e uma capacidade de mobilização eleitoral muito superiores. No entanto, ambos os partidos parecem pré-determinados a seguir um caminho já traçado de uma repetição das eleições de 2020. Note-se que tal estaria longe do ideal, quer do ponto de vista normativo, quer do ponto de vista empírico e estratégico. Na verdade, creio que nem o Partido Democrata nem o Partido Republicano estão a maximizar o seu potencial sucesso eleitoral com estas escolhas.

Porque vão ambos os partidos seleccionar candidatos impopulares? As razões são, naturalmente, múltiplas, mas vale a pena elencar algumas. O método escolhido para nomear os candidatos presidenciais (primárias que se realizam de forma sucessiva em vários estados e onde muitos candidatos se apresentam) gera uma descoordenação notável. Muitos querem lançar as suas candidaturas, mesmo sabendo que não terão hipótese de sucesso, como forma de ganharam visibilidade política nacional para o futuro, como candidatos futuros à Presidência, Vice-presidência e Senado. Mesmo que um candidato não seja desejado por muitos, se os seus adversários estiverem altamente fragmentados e descoordenados, pode não surgir nenhuma alternativa. Provavelmente, foi isso que aconteceu em 2016, quando Donald Trump conseguiu a sua primeira nomeação presidencial. A inexistência de líderes partidários de âmbito nacional entre eleições também favorece que o último presidente e candidato presidencial tenham mais tempo mediático, recursos financeiros e sejam informalmente considerados os líderes em funções, a quem todos devem lealdade. O facto de Donald Trump não ter concedido a vitoria em 2020 acentuou a sensação de prolongamento da sua liderança sobre o Partido Republicano, quase como “incumbente”. O que significa que duas figuras altamente impopulares se irão defrontar, com toda a probabilidade, em Novembro e uma delas irá ocupar a Casa Branca.

