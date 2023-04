A minha filha tem 12 anos e, ultimamente, as suas listas de desejos para o aniversário e para o Natal são sempre encimadas pelo TikTok. Mais do que roupa ou dinheiro, a minha filha quer que eu a deixe instalar a aplicação no telemóvel para poder assistir a jovens idiotas a falarem de roupa e dinheiro. Tem um desejo profundo por redes sociais que, para já, tenho conseguido contrariar com sucesso através de uma estratégia proactiva que passa por mostrar que o TikTok é uma perigosa bodega. Esta semana, por exemplo, enviei-lhe uma notícia sobre um rapaz que morreu depois de fazer um desafio no TikTok que consistia em tomar doses cavalares de um medicamento para alergias.

Como qualquer pré-adolescente, a minha filha tem sempre uma resposta: “Pai, mas eu não sou burra e não tomo medicamentos que podem fazer mal, eu sou esperta e penso. Só quero o TikTok para fazer danças”. Evidentemente, reagi como um pai orgulhoso pela boa capacidade de argumentação da sua filha: fui à procura de provas falaciosas que me ajudassem a ganhar a discussão. Não imaginam a quantidade de resultados que a internet devolve quando googlamos “dies while dancing”. Há muitos bailarinos a cair para o lado sem ser por fazer parte da coreografia. Sobretudo na Índia. Provavelmente, porque aquelas danças de Bollywood são muito exigentes ao nível de movimentos do pescoço. Tirei dois ou três screenshots e enviei para a minha filha. Ela respondeu: “Porque é que morreram?” E eu: “Porque desobedeceram ao pai delas”.

Portanto, acho que consegui adiar o TikTok, pelo menos até ao próximo aniversário. Mas é fatal que, mais cedo ou mais tarde, a minha filha venha a ter essa e as outras redes sociais, mais as novas que ainda hão-de inventar. O tempo não pára, ela vai crescer, não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Resta-me deixá-la o melhor preparada possível para uma realidade que é inevitável.

