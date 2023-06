1 O descongelamento da carreira foi para todos? O Governo recuperou 70% da carreira dos professores?

Não. Os professores recuperaram 2 anos, 9 meses e 19 dias, o que corresponde a 70% dos quatro anos necessários para os docentes passarem ao escalão seguinte, mas não reflecte o tempo que na realidade foi perdido (9 anos e 4 meses), logo recuperou apenas 27% do tempo total perdido, numa carreira onde se progride horizontalmente e que não pode ser comparada a outras onde há uma hierarquia de categorias profissionais e onde houve uma recuperação de 70% do tempo de serviço em relação a um ciclo de 10 anos.

António Costa já era governante em 2005, com José Sócrates e a ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, e nessa altura esse Governo congelou todas as carreiras da função pública. Já se esqueceu e agora repete que foi este Governo quem descongelou as carreiras em 2018 e que ele nunca congelou coisa alguma…

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.