Na semana passada apareci num programa de televisão. Aparecer em programas de televisão acontece-me volta e meia. Houve anos mais intensos, sobretudo entre 2008 e 2010, quando a editora discográfica que criei com amigos, a FlorCaveira, se tornou uma pequena sensação entre a nossa imprensa. Este programa em particular em que apareci já tinha sido gravado em 2022 e já não me lembrava bem de como tinha corrido. Digamos que não foi uma hora televisiva propriamente inspirada: era um grupo demasiado heterogéneo a conversar sobre religião, a edição ficou muito retalhada, o resultado final, no mínimo, disperso.

Recebi algumas mensagens de amigos que, num misto de tímida desilusão e apoio, me levaram a admitir que parte do problema era eu gostar de aparecer. Um deles, o Marcos, dizia mesmo que eu “estava com cara de ‘onde é que fui me meter?’” Não tive como negar porque com frequência isso acontece comigo. Incho de entusiasmo e de auto-moralização e depois esbarro na vida como ela é. Como os mais novos dizem hoje em piadas de internet, facilmente acumulo créditos na dissonância entre “expectativa” e “realidade”. Fui todo pimpão e no final preferia que o programa tivesse sido esquecido nos arquivos da RTP.

Confesso que gosto de aparecer. Suspeito que esta fraqueza não é só minha. Aliás, suspeito não—tenho a certeza. Tenho a certeza de que somos uma série deles, dos que gostam de aparecer. Quem gosta de aparecer não tem necessariamente a consciência disso mas já se comporta dessa maneira. Creio que gostar de aparecer é uma procura pela bênção, ainda que involuntária, pela coisa boa que parece confirmada quando nos vemos aparecidos. Uma das formas mais comuns de aparecer hoje é a que acontece quando nos vemos ao lado das pessoas já consensualmente aparecidas aos olhos de tantos. Temos uma paixão por famosos porque eles vivem aparecidos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.