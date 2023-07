1 A percentagem global de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado aumentou nos últimos anos. Isto é particularmente visível no ensino secundário. Em 2021/2022, 24,9% dos alunos do secundário frequentaram um estabelecimento de ensino privado — o valor mais elevado desde a década de 1960, ou seja, o mais elevado de sempre em democracia. É particularmente relevante acrescentar que, em 2019/2020, essa percentagem era de 21,5%. Os 3 pontos percentuais que separam estes dois anos lectivos são uma anormalidade — as oscilações anuais tendem a ser pequenas. A pergunta inevitável: o que se passou para justificar este aumento de alunos no ensino privado?

2 No debate público, há duas hipóteses em confronto. Por um lado, seriam os efeitos de falhas nas escolas públicas, que levariam mais famílias a optar pelo ensino privado. Por outro lado, seria uma tendência estatística sem relevância política. Esta segunda opção corresponde à adoptada pelo Ministro da Educação. Em entrevista ao Expresso (30 Junho 2023), à pergunta “entre os alunos, há mais idas para o privado, tendo em conta a situação vivida na escola pública?“, João Costa respondeu simplesmente que “os dados não o indiciam“. Qual das duas hipóteses está certa? Em bom rigor, ambos os lados têm alguma razão. E, para o perceber, há que mergulhar no detalhe dos dados.

3 Facto 1: não há oscilações relevantes na percentagem de alunos na rede pública ou na rede privada quando olhamos para os dados nacionais do ensino secundário geral (os cursos cientifico-humanísticos). Aqui, nos últimos cinco anos, a percentagem de alunos a frequentar escolas privadas manteve-se à volta dos 11% (em 2017/2018 era 11,3%; em 2021/2022 era de 11,2%). Ou seja, no secundário geral, está tudo estabilizado. São estes dados que o Ministro da Educação tem como referência quando rejeita a ideia de que há uma fuga de alunos da rede pública rumo às escolas privadas. E, se olhássemos apenas para estes dados, o Ministro teria razão.

