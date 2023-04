Os advogados dos marinheiros do NRP Mondego que desobedeceram a uma ordem têm defendido publicamente que não há um caso Mondego, o que há é um caso Gouveia e Melo. Os advogados de defesa têm um papel indispensável em qualquer sistema de justiça minimamente justo, mas nele não se inclui censurar o debate sobre um caso de manifesto relevância, nacional e até internacional, aliás primeiro conhecido publicamente na versão dos seus clientes. Rejeitam, bem, uma condenação pública dos seus clientes. Entram em manifesta contradição procurando ativamente promover a condenação pública do Chefe da Marinha. Dito isto, será que há realmente um caso Gouveia e Melo? Talvez. Mas não tem nada a ver com a sua atuação no caso bem mais sério do Mondego.

Navios novos não garantem menos problemas

Percebo que se ache que há uma solução simples para todos estes problemas: Portugal ter mais dinheiro para comprar mais navios novos. Mas é uma ideia errada. Falar de uma compra em segunda mão como sendo sucata é discurso de novo-rico, mais adequado a um país como o Qatar. Sim, o Mondego entrou ao serviço na Dinamarca, em 1992, e foi comprado por Portugal em 2016. Mas recordo que a Lituânia, para melhor se defender no Báltico da ameaça naval russa, comprou na mesma altura os mesmos navios dinamarqueses em segunda mão. Os EUA ainda agora enviaram para exercícios no Mar da Coreia, um porta-aviões com 47 anos o USS Nimitz, e embora a sua substituição esteja prevista para 2026, tem-se debatido se deverá ser adiada.

