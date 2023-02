1 de Fevereiro de 2023. Mariana Mortágua: “Há proprietários que dizem que se descerem um bocado as rendas empobrecem, mas têm dinheiro para manter as casas fechadas? Se um proprietário pode manter casas fechadas só para manter uma guerrilha, é porque não precisa do dinheiro das rendas. Esse argumento é puramente teórico e não pode ser levado a sério. Serve apenas para fazer guerrilha política.”

Julho de 2021. Numa das noites do fim-de-semana de 17 e 18, a PSP foi chamada ao nº 694 da Rua de S. Bento, em Lisboa. Era meia noite e os vizinhos queixavam-se de ruído. Na verdade os agentes nem devem ter andado muito: a esquadra do Rato é logo ali. O pior é que tiveram de voltar a fazer o percurso algumas horas depois porque o ruído voltara: no nº 694 havia uma festa e os convivas estavam animados.

O caso não teria relevo de maior não se desse o caso do nº 694 da Rua de S. Bento estar instalado o Bloco de Esquerda e, para aquilo que para esta crónica conta, o senhorio ser, nada mais, nada menos que a Câmara Municipal de Lisboa.

Na época, o facto de o BE ter violado duas vezes a lei do ruído na mesma noite gerou algumas notícias. Mas rapidamente o caso foi esquecido, embora não deixe de ser interessante saber em que estado está o pagamento da multa prevista para casos como estes e que ascende no caso de pessoas colectivas, a 18 mil euros. (Certamente que o BE defensor das multas avultadas não deixará de ter aplicado a si mesmo a doutrina que aplica aos demais!)

