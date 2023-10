As coisas nunca são tão simples como nos querem fazer crer. Nos últimos dias, semanas e meses, uma data transformou-se no santo-e-senha do regime: quem se quer afirmar de esquerda, desvaloriza o 25 de Novembro; quem se quer afirmar de direita, exalta o 25 de Novembro. O exercício teria graça, não se desse o caso de se basear num nebuloso equívoco. Esse equívoco existe tanto à esquerda como à direita, mas, convém notar, é muito maior à direita do que à esquerda. É que, verdadeiramente, o 25 de Novembro não foi aquilo que eles pensam.

A 25 de Novembro houve uma derrota, mas não existiu uma ruptura. Os planos da esquerda revolucionária que se tinha infiltrado nas Forças Armadas e tomado conta de alguns quartéis foram travados. Mas o que se seguiu não foi, imediatamente, uma democracia plena — foi uma penosa e difícil negociação. Havia partidos e militares do MFA que queriam certificar-se de que as eleições que se seguiriam — primeiro as legislativas e depois as presidenciais — não permitiriam ao bom mas perigoso povo barrar o “caminho para o socialismo” nem acabar com a tutela dos militares sobre o regime. Por isso, mesmo depois do 25 de Novembro, foi preciso falar com eles. Se aterrasse em Portugal a 26 de Novembro de 1975, a nossa direita, da Iniciativa Liberal a Carlos Moedas, ficaria certamente abismada com esta necessidade de apaziguar e ceder.

As primeiras eleições seriam as legislativas, a 25 de Abril de 1976. Mas, antes do voto, tinha que haver uma Constituição aprovada; e, antes de ser aprovada a Constituição, tinha que haver um acordo. Isto porque o MFA não pretendia deixar os partidos à solta. Em vez de permitirem que os deputados constituintes, democraticamente eleitos um ano antes, cumprissem a sua função em absoluta liberdade, os militares impuseram-lhes a sua força. À procura de oxigénio, os partidos tinham assinado, a 11 de Abril de 1975, um pacto em que o MFA ditava as suas exigências para a futura Constituição — que incluíam, naturalmente, a criação de centros de poder que prolongassem o seu controlo sobre o país. Depois do 25 de Novembro, esse pacto não foi rasgado, foi apenas reescrito: ficava determinado, como se fosse a pedra dos Dez Mandamentos, que o MFA continuava a mandar mesmo sem ter votos. No PSD, Sá Carneiro resistiu literalmente até ao último minuto: a assinatura do segundo Pacto MFA-Partidos estava marcado para as 20 horas do dia 26 de Fevereiro de 1976, mas o partido anunciou que só às 17 horas teria uma posição final. Forçado a ceder, Sá Carneiro recusou-se a assinar pessoalmente o papel. O PS mandou o seu líder, Mário Soares, à cerimónia; o CDS fez o mesmo, com Freitas do Amaral; mas o PSD enviou apenas Magalhães Mota, tendo Sá Carneiro preferido o recolhimento à humilhação. Este pacto ditava, por exemplo, que a Constituição a aprovar pelos deputados teria obrigatoriamente de ter um Conselho da Revolução, constituído por militares e armado com vastos poderes.

