Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O aparecimento recente da variante Omicrom fez mudar a estratégia das entidades sanitárias. Apesar de ser muito mais contagiosa que a variante delta, as consequências são menores nos vários estudos de revisão.

A vacinação da terceira dose é crucial para diminuir a taxa de mortalidade. Com a grande facilidade de infetar qualquer pessoa, a variante Omicrom provoca sintomas leves como febre, obstrução nasal, dores de garganta e cefaleias. Uma grande parte das pessoas infetadas não apresentam sintomas.

A DGS reduziu para sete dias o confinamento para os casos positivos bem como para os contactos de alto risco. Esta mudança foi necessária porque não se justificava mais o tempo tão prolongado de quarentena nos doentes assintomáticos, levando o país ao caos social e económico.

Seria importante que a curto prazo Omicrom fosse a única variante circulante em Portugal. Ao ofuscar por completo a variante Delta, e face ao seu menor grau de agressividade, os sintomas leves não levariam os doentes a procurarem de uma forma contínua e descontrolada os centros de saúde e urgências hospitalares, criando o colapso total no SNS. Estes sintomas poderiam ser tratados em casa como nas maiorias dos casos de síndromes gripais .

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A DGS deve continuar a apostar forte na vacinação da população com a terceira dose, precisamente para evitar não só a possibilidade de ser contagiado como também para reduzir o grau de gravidade, caso sejamos infetados.

Omicrom não será certamente a última variante nesta pandemia. Enquanto a OMS , Nações Unidas, União Europeia e Estados Unidos de América não juntarem esforços para vacinarem os países do Continente Africano, da América do Sul e alguns países da Ásia, como a Índia, mais variantes agressivas poderão surgir e como consequência invadirem a Europa, causando um caos social, económico e sanitário nestes países, independentemente de terem a população vacinada na sua grande maioria.

O exemplo português é a maior prova que mesmo estando vacinado mais de 85% da população, o país pode atingir número recordes de casos diários, bastando surgir uma nova variante altamente contagiosa. Isto de modo algum significa que a vacinação não protegeu a população. Pelo contrário! É por estarmos vacinados pelo menos com as duas doses, mesmo estando com os anticorpos circulantes em níveis mais baixos em vários casos, que muitas pessoas estiveram assintomáticas ou com sintomas leves depois do contacto com Omicrom.

Se a estratégia de vacinação da terceira dose for acelerada, menor será o risco de sermos infetados com Omicrom ou com outra variante que certamente irá surgir a curto prazo.

Estas duas estratégias (aposta na vacinação noutros continentes e a terceira dose) são fundamentais para controlarmos a pandemia em Portugal, na Europa e no mundo! A mudança de estratégia será a verdadeira solução para o controlo de pandemia em 2022.

Não é nem nunca será solução vacinarmos apenas grande parte da população dos países ricos quando deixamos morrer as pessoas de outros países com menos soluções sócio-económicas. Ao mesmo tempo vão surgir mutações mais agressivas oriundas destes mesmos países por falha no plano de vacinação contra a Covid 19.

O combate tem de ser de uma forma sólida, abrangente e universal, com estratégias de ação similares e decisões de tempo de quarentena idênticas. Caso contrário apenas irá criar incertezas e dúvidas justificáveis na população em geral.

Os intervenientes parece que não se entendem nas afirmações e decisões, usando estratégias completamente diferentes perante o mesmo problema. Se os cientistas não se entendem, a mensagem que querem passar à população ficará muitas vezes morta à partida.

É por isso que a estratégia de combate à pandemia tem de existir em sintonia com os outros países. A credibilidade será muito maior, evitando contradições e mudança de opinião horas ou dias após uma declaração ou conferência de imprensa.

A mensagem tem de ser passada à população com convicção e em consonância com as orientações internacionais em tempo de pandemia. Credibilidade transmite confiança, controlo da situação, capacidade de comunicação e certeza na ação proposta. Na pandemia é muito importante este tipo comunicação com a população. É garantia de sucesso e cumprimento das medidas sanitárias.