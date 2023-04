Numa semana em que o Presidente Francês Emmanuel Macron e a Presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen foram à China, ficaram de novo expostos os principais desafios da relação entre a Europa (e o Ocidente) e a China.

Contrariamente à Rússia, que era economicamente muito frágil já antes da guerra e profundamente dependente dos países que compravam o seu gás e petróleo, a China quer tornar-se uma grande potência global, e não está inteiramente fora do seu alcance fazê-lo, embora tenha limitações relevantes relacionadas com a aproximação do inverno demográfico e a ausência de reformas económicas, como já escrevi no passado .

Ainda assim, a dependência da Europa e dos Estados Unidos face à China é muito mais alargada do que no caso da Rússia, em que essa relação se limitava fundamentalmente a dois ou três tipos de bens, muito importantes, mas passíveis de serem substituídos.

