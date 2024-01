1 O mecanismo de representação

Pode não ser imediatamente evidente, mas o elemento central das democracias liberais, aquele que distingue as propostas democráticas liberais de outro tipo de teorias democráticas, é o mecanismo de representação. Trata-se de um conceito político eminentemente moderno: não existia nas democracias antigas, onde o cidadão expressava a sua própria voz e não se via a si mesmo como estando a representar outras pessoas – é por isso que falamos em democracia direta.

No quadro do liberalismo, a representação assume uma função essencial: ela permite o distanciamento necessário para decidir de forma racional, objetiva, imparcial, o mesmo é dizer, justa. Ao contrário de uma certa tradição francesa assente na ideologia da Razão, os filósofos britânicos estiveram sempre conscientes do poder dos sentimentos, emoções ou afetos; mas acabaram por cunhar uma tradição que permitia não estarmos condenados ao seu jugo (procurando o equilíbrio privado e o distanciamento público).

