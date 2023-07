É a frase mais conhecida de Salgueiro Maia e reflete a forma ligeiramente fatalista e profundamente desiludida como os portugueses olham para as recorrentes fragilidades do país: “Há diversas modalidades de Estado: os estados socialistas, os estados corporativos e o estado a que isto chegou”.

Passaram-se muitas décadas, mas, por mais boa vontade que tenhamos, somos forçados a reconhecer que o estado a que isto chegou não é exatamente brilhante. Em especial quando concluímos, como aconteceu nesta semana deprimente, que, inacreditavelmente, há áreas fundamentais do Estado em que estamos pior do que estávamos durante a pandemia, que foi o evento mais disruptivo desta geração.

Na Justiça, por exemplo. Os números mostram, com inequívoca clareza, que a greve dos funcionários judiciais, que se tem prolongado com incompreensível discrição, já provocou mais adiamentos do que aqueles que aconteceram no período da pandemia: estão em causa cinco milhões — atenção: cinco milhões — de atos processuais e 60 mil diligências que ficaram por fazer.

