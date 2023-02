1 Semana farta. Fartura dupla: intramuros, na afronta e no ineditismo; fora de portas, abundante na coragem política.

Comecemos por cá: os portugueses, goste-se deles ou não, e às vezes, não, querem casa. Em nome próprio. Sempre foi assim. Mal podem, compram-na. Fazem contas, sacrifícios, economias, privações, para adquiri-la. Levam os melhores anos da sua vida a pensar como cumprir um sonho que nasceu com eles. Vão para fora para pagar uma habitação cá dentro. São em muito maior número proprietários de casa própria do que António Costa e os seus poucos esclarecidos pares e os seus nada esclarecidos conselheiros ,deviam saber. Ora é justamente esse número – ele sim, esclarecedor desta relação do português com a propriedade – que deveria tiver acendido uma luz vermelha ao Executivo. O governo ao desconhecer essa eloquente cifra de pequenos e médios proprietários começa por nos desconhecer a nós. Percebe mal quem somos. Não é particularmente interpelado pela “forma mentis, a idiossincrasia as características que explicam – definem – o povo português, ou só lhe presta atenção em época de frutos eleitorais. E é nesse sentido que se está também perante uma certa forma de afronta: ninguém sabia quantos milhares e milhares de proprietários de habitação própria – e orgulhosos dessa “conquista” – há em Portugal? Dezenas de ministros, secretários de Estado, conselheiros e tuti quanti, não sabiam bem?

Não sabendo ou até sabendo mas sendo-lhes totalmente indiferente saber, (viva o Estado que é do PS!), conseguiram um feito extraordinário: ainda antes de nos indignarem com tão despropositadas intenções, conseguiram primeiro espantar-nos: foi a pasmosa dimensão do erro do primeiro-ministro que trouxe atrelada a si a indignação por este inédito assalto socialista à propriedade privada.

2 A verdade é que também me surpreendeu o imediato eco da recusa generalizada a este plano governamental. Foi visível, audível, de carne e osso. No Portugal (aparentemente) conformado e encalhado em si mesmo em que se vive nos últimos anos, houve um sinal expressivo de vitalidade — afinal estamos vivos. Um sobressalto que ultrapassou em muito a meia dúzia de intervenientes avulso que praticam a cidadania, um aqui, outro ali, um hoje, outro semanas depois; ou a dos cronistas, editorialistas ou comentadores responsáveis, preocupados em sinalizar a sua perplexidade face à inoperância, ao erro, ao abuso de poder, ao indigno. E pouco mais.

