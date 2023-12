Ainda faltam quase três meses para as eleições e já tudo isto se tornou um suplício. O país que, como nunca, teve a fórmula «um Governo, uma Maioria, um Presidente» bem consolidada, viu este tripé político ruir por manifesto amadorismo e infantilidade dos seus intervenientes. A partir de agora, provavelmente, nem Presidente, nem maioria, e sabe Deus que Governo. Para pintar de forma mais colorida o burlesco, todos clamam pelo argumento da estabilidade. Como se ela alguma vez tivesse estado em causa.

A revolução necessária seria mais cultural e institucional do que outra coisa qualquer. Seria, de resto, um absurdo se voltássemos a cair naquela fórmula em que, por falta de alternativas dentro do sistema, se provoca a ruptura, a qual, por sua vez, funciona sempre como método para baralhar e voltar a distribuir um jogo igual ou semelhante. É, aliás, esse o risco dos populismos de que entre nós se fala: entre a ruptura do colectivismo, à esquerda, e a ruptura do caudilhismo presidencialista, à direita, ambas entalando o estertor do centrão, mais paralisado que nunca, nada disto parece ser solução. O mais fascinante é que esta falta de solução se tornou, ela própria, a solução.

Repare-se como nada parece enervar, mesmo que levemente, o país. Os partidos continuam a falar «dos pobres», e o país encolhe os ombros, sem saber bem do que se trata. Suspeito mesmo que sejam poucos os portugueses que ouçam falar de pobreza nas televisões e pensem: «olhem, finalmente estão a falar de mim e dos meus problemas». Enquanto a política se agita em slogans, propostas e programas, a larga maioria do país, nas grandes áreas metropolitanas, está ocupada no seu lufa-lufa diário, lutando por um emprego que detesta e não particularmente bem pago, e passeia-se, aos fins-de-semana, pelos centros comerciais da periferia, vendo as montras do que não pode comprar e comprando irrelevâncias que a carteira ainda suporta. Talvez em Portugal se gaste mesmo muito dinheiro para se esconder que não se tem dinheiro – ou talvez se declarem salários muito abaixo dos realmente praticados, ou se viva muito com dinheiros dos pais, sabe-se lá o que se passa ao certo num país de esquemas. Mas poucos se chamarão a si próprios «pobres». Grande parte do discurso político parece, para os ouvintes, feito a respeito de outras pessoas que não os próprios. É um fenómeno talvez estranho de compreender, mas já não tenho muitas dúvidas sobre isso.

