Na última edição da revista do Expresso, Manuel Alberto Valente publicou um texto («Um livro muito especial») recordando um curioso episódio. Em 1971, Manuel Valente cumpria serviço militar no Ministério do Exército, onde executava um trabalho que «consistia na mobilização de médicos que, não tendo ido para o Ultramar com a idade dos outros, eram chamados mais tarde para seguirem já como capitães milicianos.» Ao seu lado, trabalhava um outro militar, com quem raramente trocava palavras.

Valente recorda que, por essa altura, na sequência da crise académica de 1969, «vários amigos [s]eus» tinham sido incorporados à força no Exército, tendo sido mesmo contactado por um deles «a contar que iria ser chamado para a Guiné. Esperava, claro, que eu pudesse, de algum modo, impedir que isso acontecesse.»

Consta do relato que, por essa altura, «os nomes dos oficiais estavam escritos por ordem de antiguidade nuns grandes livros pautados e, quando algum era mobilizado, cortava-se o seu nome com uma risca vermelha e punha-se à frente a colónia de destino e a data da mobilização. A fraude era portanto fácil, mas as consequências podiam ser terríveis.» Então, prossegue o texto, o autor ganha confiança com o seu colega de gabinete, percebe que este era opositor ao regime, e propôs-lhe que, «num momento em que não houvesse testemunhas, cortássemos o nome do meu amigo como se ele já tivesse sido mobilizado para a Guiné. Consciente dos riscos que corria, ele aceitou e um dia chegámos mais cedo à repartição, abrimos o livro e fizemos o que tinha de ser feito. Quando chegou a altura de chamar para a Guiné uma série de oficiais, o meu amigo não foi chamado, uma vez que ‘já tinha sido mobilizado antes’…» E conclui o texto, elogiando o gesto praticado como «uma ínfima forma de rebelião contra um regime que nos impunha a guerra ou exílio.»

