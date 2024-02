Pelos vistos, segundo a Sábado, a senhora tinha bem mais do que 65 anos quando recebeu a carta, inventada, de um senhorio capitalista e pérfido, que afinal era uma Instituição Particular de Solidariedade Social, a ameaçá-la com o despejo, legalmente impossível, de uma casa arrendada na Avenida de Roma por 400 euros. O assunto tem alimentado farta galhofa, incluindo a procura simulada por apartamentos na mesma rua que cobrem renda similar. Eu dispenso: nunca me ocorreu residir em Lisboa e muito menos na vizinhança da família em questão. Este, porém, não é o ponto.

O ponto é que toda a gente sabe que a dra. Mortágua mentiu na história da avó. Sobretudo a própria dra. Mortágua, que anda há dias a chorar os ataques da inevitável “extrema-direita” e a alinhavar mentiras atrás de mentiras para legitimar, anedoticamente e em vão, a mentira inicial. Não há nada de espantoso aqui. As patranhas estão na natureza do Bloco de Esquerda. Aliás, logo ao lado do ressentimento, as patranhas são a essência do bando, que sem elas estaria limitado a soprar apitos em arruadas tristes em prol da marijuana ou da “Palestina”.

A novidade é o escrutínio. Por regra tácita, consagrada há duas décadas entre boa parte dos “media” caseiros, a rapaziada do BE está autorizada a mentir no que quiser, quanto quiser e como quiser sem ser incomodada por vestígios de contraditório. É até compreensível o desnorte da dra. Mortágua, que após uma carreira dedicada à tortura dos factos se vê agora humilhada em público por causa de uma falsidade comparativamente menor. Claro que é cómico. E que, assentada a poeira, é trágico.

