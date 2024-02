Habitação, saúde e o Estado Social, com as pensões de reforma na primeira linha, a par do risco de ingovernabilidade, são sem dúvida os principais problemas que enfrentamos e que gostaríamos de ver o futuro Governo a encontrar soluções. Hoje falamos de habitação.

O elevado preço das casas e a dificuldade em aumentar a oferta tem várias causas, umas específicas a Portugal, outras que estão generalizadas a outros países. A dificuldade em aumentar a oferta rapidamente, quer pelo tempo que uma nova casa leva a chegar ao mercado, quer por falta de financiamento para pequenos projetos, e o facto de PS e PSD não quererem actuar muito na procura que é alimentada pelos estrangeiros com elevados rendimentos limita a resolução mais rápida do problema. A situação agravou-se mesmo para os que têm já uma hipoteca, com a subida dos juros.

O menu de soluções passa assim por aliviar os encargos de quem quer ou já tem uma casa e não tem um rendimento suficiente para os suportar e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta acelerando também o ritmo a que as casas chegam ao mercado. PS e PSD actuam dos dois lados do problema, com os socialistas, sem surpresa, a darem maior peso nas soluções do lado da procura e a limitarem a actuação na oferta às iniciativas de construção do Estado. Os sociais-democratas, mantendo os apoios do lado da procura, optam por mais medidas do lado da oferta e nas mãos da iniciativa privada, simplificando, por exemplo, processos.

