A notícia tinha variantes: “Três anos de prisão para homem que agrediu mulher e forçou filho menor a trabalhar.” (TVI) “O Tribunal da Relação de Coimbra (TRC) condenou a três anos de prisão suspensa um homem que agrediu a mulher e forçou o filho de 14 anos a ir trabalhar consigo nas férias escolares, em trabalhos de eletricidade.”(JN) “Tribunal condena homem por forçar filho de 14 anos a trabalhar nas férias sob ameaça” (RTP)…

Deixando os títulos e passando para as as notícias percebe-se que o “homem” não foi exactamente condenado por forçar o filho a trabalhar mas sobretudo pelo contexto de violência em que esse e outros factos aconteceram. Mas o que estes títulos revelam é uma estranheza não pela violência que rodeia o caso mas sim pelo facto de o homem ter forçado o filho a trabalhar. Insiste-se que o filho é menor como se tal impedisse que ele trabalhasse. Ora a lei de facto permite que um menor trabalhe. Deixemos portanto este caso concreto que, repito, tem contornos de violência que o tribunal deu como provados e passemos para a questão do trabalho dos adolescentes e jovens. Como passámos rapidamente de país em que o trabalho infantil era um problema real para nos tornarmos uma nação que acredita que até à maioridade os jovens não podem fazer mais nada a não ser levantar um prato da mesa e mesmo assim, quem sabe, ainda sob o grave risco de quebrarem as falangetas?

Sugerir em Portugal que um adolescente pode trabalhar nas férias ou ajudar no negócio familiar em horário extra-escolar equivale a acabar transformado num apologista do trabalho escravo de uma qualquer fábrica da Índia ou do Vale do Ave dos anos 80 do século passado. Tal como em muito outros assuntos, alimentamo-nos nesta matéria de dogmas que não resistem ao confronto com a realidade: em países muito mais ricos que Portugal é habitual os adolescentes e jovens terem trabalhos a meio tempo. Por exemplo, na comparativamente muito rica e regulamentada Noruega os adolescentes não só podem trabalhar como o fazem frequentemente. Claro que existe legislação sobre os horários, as actividades e até a fiscalidade a que (não) estão sujeitos mas vê-se como natural que um adolescente trabalhe nas férias. Mais relevante ainda, são os filhos da classe média e média alta quem mais ocupa estes trabalhos de meio tempo ou de férias, e isto é visto como uma mais valia na sua vida.

Em Portugal, defender ou simplesmente equacionar o interesse do desempenho deste tipo de trabalhos por parte dos adolescentes e jovens equivale quase a uma apologia do mau trato. A excepção a esta regra e a este preconceito é obviamente a participação em concursos, filmes, espectáculos e actividades desportivas sobretudo se o desporto em causa for o futebol. Nesses casos toda a pressão familiar é tolerada, celebra-se como um acontecimento excepcional a contratação de jovens talentos mesmo que o jovem talento tenha quatro anos como é o caso de Zayn Ali Salman, também conhecido como “Little Messi” contratado este ano pelo Arsenal e aceitam-se os desmandos das famílias que algumas vezes competem na violência com o pai electricista pretexto para esta crónica.

Há duas ou três gerações as crianças e adolescentes eram tratadas em Portugal como pequenos adultos e eram-lhes impostas responsabilidades de adultos, o que era manifestamente mau. Agora crianças e adolescentes são tratados como grandes bebés, o que manifestamente não é bom. Na verdade, a não ser viverem fixados nos diversos écrans que constituem o seu mundo não se vislumbra outra actividade extra-escolar compatível com o seu estatuto de não-adultos.

Ora esta geração de filhos tantas vezes únicos, que são dispensados do contacto com os familiares idosos doentes porque se podem impressionar – se os pais vissem o que eles consultam on line eles sim ficariam impressionados – educados no meio de uma girândola de direitos sem deveres, habituados a ver desvalorizada a geração dos seus pais (os pais nunca estão à altura: a escola sabe sempre mais mais que eles, a televisão idem, as redes sociais mais idem ainda… já os pais esses nunca sabem nada ou o que sabiam perdeu a validade), esta geração, repito, terá um terrível despertar quando, uma vez saída sua redoma-selva virtual, descobrir as responsabilidades que lhe foram atirando para cima.

Diz-nos o Censos agora dado a conhecer, que por cada 100 jovens portugueses, há 182 idosos. Desde 2008 que o crescimento das despesas com pensões vem sendo superior ao das receitas das contribuições. As pensões destes idosos estão a ser pagas com as contribuições que os adultos activos agora fazem. Logo quando os adolescentes e jovens que agora são tratados como pequenos reizinhos chegarem à vida real cairão num mundo em que o proverbial conflito entre gerações deu lugar a uma disputa pelos recursos entre as diversas gerações pois os impostos terão de subir, e muito, para que se possam pagar as pensões aos idosos. Não lhes invejo o destino.