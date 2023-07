Foi tão bonito, o regresso de Pedro Nuno Santos à Assembleia da República. Bonito e comovente. Os deputados socialistas, e talvez alguns outros, fizeram fila a cumprimentar o Desejado, a tocar-lhe nas mãos e na barba, a revelar agradecimento e a pedir bênção. Os sorrisos eram rasgados a ponto de os parlamentares arriscarem deslocação do maxilar ou paralisia facial. Embora por pudor os jornais não o referissem, acredito que houve quem levasse aleijadinhos para efeitos de cura. E acredito que a cura terá sido instantânea.

O cerimonial reduziu ao ridículo a má-fé dos descrentes. Os descrentes são aquelas criaturas ressentidas que não enxergam a óbvia grandeza do Pedro Nuno, se Ele permite que o chame assim. Vi por aí diversas alusões à falta de carisma, de currículo e de motivos para o tratamento dispensado ao Homem, com monumental H. Aos ressentidos falta juízo, é o que é. Além de transbordar carisma, o currículo do Pedro Nuno é uma sucessão de proezas sem mácula, as quais, somadas, fornecem amplos motivos para que, um belíssimo dia, ele possa liderar o Partido, o governo, o país e, Deus queira, as nossas vidas. Alguém falou em predestinados?

Filho de um vereador do calçado e industrial do PS, ou o contrário, o Pedro Nuno nasceu a 13 de Abril de 1977 em São João da Madeira. Não encontrei informações acerca do seu percurso no infantário e na escola primária. Aposto, porém, que já então ele revelava propensão para a chefia e ameaçava, à distância, pôr a tremer as pernas do colega que lhe pedia a devolução dos lápis de cera. Garantido é que, mal entrou na Escola Secundária Dr. Serafim Leite, labutou até subir à presidência da respectiva associação de estudantes, onde sem dúvida deixou legado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.