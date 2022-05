Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na passada sexta feira centenas de milhares de trabalhadores da área metropolitana de Lisboa que por qualquer motivo necessitassem de regressar a casa após o trabalho não o puderam fazer de forma minimamente satisfatória. Trabalhadores que por não terem viatura própria, por razões ambientais ou outras usam o transporte ferroviário. Tal deveu-se não apenas a uma greve convocada pelos sindicatos dos comboios suburbanos da CP, direito constitucionalmente garantido e que naturalmente pode causar transtorno aos cidadãos, mas sobretudo a uma decisão do tribunal arbitral que considerou que não havia necessidade de decretar serviços mínimos de transporte ferroviário. O Tribunal ignorou outros direitos essenciais dos cidadãos. A CP também não esteve bem na informação dada aos seus utentes. Importa perceber porquê e que soluções poderemos ter para evitar que isto suceda no futuro.

Não sendo jurista, não me parece que os contornos jurídicos da situação sejam muito complexos, pois envolvem sobretudo a Constituição da República Portuguesa (CRP), o Código de Trabalho (CT) e o Decreto-Lei da Arbitragem (D-LA). A CRP consagra o direito à greve, bem como o direito ao trabalho, o direito à deslocação, o direito ao acesso aos cuidados de saúde. O direito à greve não é ilimitado, precisamente pela presença de outros direitos e logo na CRP é estabelecido que a lei estabelece os serviços mínimos “indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades impreteríveis”. No direito à saúde é referido o direito de acesso independentemente da condição económica. O Código de Trabalho (artº538) refere os princípios que devem ser considerados na definição dos serviços mínimos – necessidade, adequação e proporcionalidade – e remete a sua definição no caso de empresas do setor empresarial do Estado para a lei de arbitragem obrigatória. Onde os cidadãos (utentes) começam a ser ignorados é no CT, que só refere a necessidade de afixação da decisão do Tribunal em locais destinados à informação dos trabalhadores. Parece que a inexistência de serviços mínimos não é também sobremaneira relevante para os utentes de serviços públicos!

