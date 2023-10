Esperávamos, desejávamos, conseguimos: vitória! Desculpem se esta crónica parecer excessivamente contaminada pelo entusiasmo. É porque o é. Estou feliz e a comemorar há 48 horas ininterruptas, e quem tem de perguntar a razão não é patriota, nem bom chefe de família, ou sequer um ser humano completo. É óbvio que comemoro a escolha de Portugal para organizador do campeonato do mundo da bola em 2030. De Portugal, do que entretanto sobrar de Espanha, de Marrocos, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e talvez do Chile. Com jeito, haverá mais países organizadores do que equipas participantes. E assim é que é bonito. Foi pena a Ucrânia ter ficado pelo caminho, e não se ter agregado a Venezuela, a Ilha da Páscoa, o Sudão, a Síria e o Alto Carabaque. Mas ainda vamos a tempo. Para já, a companhia é de gabarito.

É claro que, como de costume, a FIFA mostrou-se inflexível nos critérios de admissão. Há muito que a entidade que tutela o futebol internacional não abre a organização do “mundial” a qualquer um, apertando o filtro de modo a que apenas passem nações prósperas, livres e democráticas. Sucedeu com a África do Sul em 2010, o Brasil em 2014, a Rússia em 2018 e o Qatar em 2022. Ao negociar com governos sérios, a FIFA garante a seriedade de todo o processo. Fora o ocasional e irrisório suborno, a remoção de indigentes da via pública para evitar mau aspecto e o falecimento de uns quantos trolhas imprudentes, aqui não se brinca.

Na parte que nos interessa, a coisa promete. Pelo menos o dr. Costa já prometeu que o “mundial” será “um enorme sucesso” e “uma nova demonstração da capacidade” que temos para receber maravilhas do género. Ora isso é que importa. Custos? Os custos não importam. E por não importarem é que ninguém os conhece. O rigor orçamental não pode sobrepor-se ao prestígio da pátria e à alegria do povo. Eu próprio aplico esse princípio no quotidiano: primeiro mando vir o lavagante, depois constato o preço, por fim tento explicar ao empregado de mesa que a conta deve ser partilhada pelos contribuintes em prol da equidade. Às vezes o empregado é casmurro e pouco versado em finanças modernas. De qualquer modo, o prejuízo destes eventos históricos raramente ultrapassa as centenas de milhões, contrapartida ridícula face aos ganhos simbólicos e meros trocos para as possibilidades de uma economia pujante (e não falo só da paraguaia).

