Sim, eu sei que uma mãe que é rainha não é Rainha Mãe, a não ser que seja a viúva do anterior monarca e mãe do actual soberano. Assim o foi, por exemplo, durante a sua longa viuvez, a mãe da anterior Rainha, mas não Isabel II que, até à sua morte, foi monarca por direito próprio, porque filha herdeira do Rei Jorge VI. Não obstante a aparente imprecisão terminológica, a verdade é que Isabel II foi, para os seus súbditos, Rainha e Mãe. Por isso, a sua falta é sentida pelos britânicos como uma certa orfandade.

Sobre Isabel II muito se disse já, mas talvez não sejam excessivas, em sua memória, algumas considerações.

Uma primeira nota para sublinhar a sua discrição. Isabel II estava no extremo oposto dos políticos populistas, que muito gostam de exibir as suas vidas e emoções, ignorando o mais elementar respeito pela privacidade própria e alheia.

Mesmo em momentos dolorosos, como foi o do falecimento do Príncipe Filipe, a Rainha não exteriorizou os seus sentimentos, não fez declarações sobre uma tão longa e certamente complexa convivência conjugal (não há casais sem problemas: todos os têm, mas nem todos sabem, ou querem, resolver os problemas que têm). Infelizmente é moda, também entre aqueles que, como os políticos, deviam dar exemplo, a indiscrição de confidenciar publicamente as tendências mais íntimas. Isabel II manteve sempre uma atitude que pode parecer de frieza emocional, ou de distanciamento social, mas que é de contenção e reserva, como compete a alguém chamado à função que desempenhou.

