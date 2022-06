Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ideia de que nascemos com “queda” para uma determinada área do conhecimento não é bem assim. Essa “tendência natural” representa, antes, o resultado de um longo amealhar de pequeninas aprendizagens que, sem se dar por isso, acaba por acontecer. Começando com a família onde se nasceu, que propicia experiências, áreas de interesse, meios de compreensão e estímulos que, todos juntos, criam as condições para que surja aquilo a que se chama “talento nato”. Que vai fazendo com que uma criança “apanhe no ar” um conjunto de dados e de sinais e, diante deles, desenvolva os seus algoritmos pessoais duma forma tão fulgurante que desconstrói, analisa, interpreta, discorre e formula, dum modo abstracto, e em síntese, aquilo que parecerá emaranhado, pouco disponível para a surpresa ou indiferenciado para muitas outras pessoas. E esse percurso de diferenciação continua com a escola. Com a versatilidade da formação de um professor. E com a forma como ele se relaciona com as crianças. Não só como as leva pela mão do espanto à descoberta como as acolhe, duma forma maternante, na aventura de conhecer. Na verdade, não há crianças com “ vista grossa”. Veja-se, por exemplo, aquilo que se passa com a educação visual: como a maioria dos pais não teve uma sensibilidade educada para a expressão visual, e porque o ensino de educação visual não merece o mesmo cuidado e a mesma atenção que o do português, por exemplo, é normal que se alimente a ideia que há crianças que são talentosas para a expressão visual e outras não, não havendo, sequer, explicações dedicadas à recuperação (ou à conquista) dessa aprendizagem. A verdade é que nem sempre os nossos filhos encontram quem os ajude a ligar aquilo que a sua sensibilidade lhes dá a ver com argumentos simples que os levem a que isso ganhe sentido e se torne inteligível para eles. O que lhes cria várias necessidades educativas especiais e muitos conhecimentos que necessitam de recuperação.

