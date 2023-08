Alegadamente, como é óbvio! É nesses termos que refiro a recente polémica envolvendo Isaltino Morais e os “almoços de trabalho” à conta da Câmara de Oeiras. Alegado furto, e alegadas lautas comezainas. Até porque, de acordo com os últimos desenvolvimentos, dá ideia que o enfardador-mor à pala do orçamento camarário não será Isaltino Morais. Afinal é bem possível que seja, antes, uma vereadora chamada Joana Baptista, que papou 450 “almoços de trabalho” à conta dos seus munícipes. Incrível, o espírito de sacrifício da vereadora. Capaz de despachar tanto trabalho à mesa, mesmo não tendo à mão os habituais e utilíssimos computador, papel e caneta, e tendo por companhia os atrapalhadores e distrativos lagosta, ostras e Pêra Manca.

E não fica por aqui, a vereadora. Além dos banais “almoços de trabalho”, das despesas de Joana Baptista agora reveladas fazem também parte “lanches de trabalho”. Sim, sim. “Lanches de trabalho”. Não é à toa que Oeiras é um município muito virado para a inovação. E não dou nem mais uma semana para ficarmos a saber dos “pequenos-almoços de trabalho”, das “ceias de trabalho”, e das “idas ao frigorífico a meio da noite, quando dão aquelas ganas por hidratos, de trabalho”.

Pois é, se na mitologia grega havia o Hércules e os seus doze trabalhos, agora a mitologia contemporânea conta com Joana Baptista e as suas doze refeições de trabalho. Aliás, a vereadora reinventa a mitologia, e convida-nos a reinventar os provérbios populares. Em lugar do já muito batido “Quem não é para comer, não é para trabalhar”, faz sentido cunhar, em honra desta profissional, o “Não é para trabalhar, a menos que esteja a comer”.

