Domingo 30: contagem decrescente, Agosto está aí à porta, a Jornada também (e que bela palavra esta…”Jornada”). Apesar de há muito ir acompanhando alguns bastidores da Lisboa-23, a minha capacidade de me espantar com o que vejo e ouço é ilimitada: como foi possível esta dedicação também ela sem limite? A personificação in loco e ao vivo da responsabilidade e do compromisso, religioso, político, cívico? O trabalho de sol a sol, há meses e meses – sem holofotes, elogios, reconhecimento publico, salário, férias – de dezenas de milhares de anónimos voluntários de quem nunca ninguém saberá o nome? De centenas e centenas de esforçados trabalhadores – Carris, CP, bombeiros, policias, técnicos, eletricistas, jardineiros e por aí fora. Foi assim, a Jornada ergueu-se do nada para o tudo. Fê-lo em regime de dedicação full-time e pro-bono, cruzada com coordenação e acerto politico (o que se saúda, em maré alta de desacertos políticos). Eis o que deve ser contado, recontado e depois voltado a contar.

No recato dos múltiplos trabalhos preparatórios, houve milhões de ideias, propostas, escolhas, decisões, ensaios a cargo de equipas variadíssimas; ouviram-se risos e viram-se sorrisos, conheceram-se desacordos, tensões e aflições, num solo semeado de júbilo e alegria. E como falamos da natureza humana sob desafio, houve também contratempos, erros, surpresas adversas, gaffes, falhas de comunicação. Mas o que é a vida senão o entrelaçado correr de tudo isso? O que esta feito é porém de tal maneira assombrosamente inédito que ainda antes do subir do pano merece louvor e registo. Tanta e tanta gente de roda da sua vida com Deus, unida a rezar, a reflectir, a cantar, a contar, a ouvir? Porque vieram? Porque “abriram uma janela” como o Papa Francisco lhes sugeriu em Agosto do ano passado na entrevista que me deu? Porque à sua maneira são a “Igreja em Saída” que Francisco pede? Porque é deles a tarefa de conduzir o mundo nos caminhos da fé?

Seja o que for – e será tudo isto – vieram.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.