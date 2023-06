1 Às vezes – embora não seja para fazer caso – parece que é como se houvesse duas jornadas mundiais da juventude (JMJ) em paralelo: a dos pescadores de pérolas falsas e as verdadeiras. Nunca se cruzarão, a luz não gosta da sombra, a pescaria é ilusória: mesmo que pareça farta na mediatização da desconfiança sobre prazos e custos ou na ampliação de dificuldades, os jovens sabem que os caminhos paralelos nunca se encontram. O empenho varre qualquer má pescaria.

2 Testemunhei esse empenho ao vivo e em directo, a várias vozes. Empenho, esforço, entusiasmo, energia. O “terreno” das Jornadas é disto que é adubado, é disso que apetece falar, é só isso que a ocasião – esta, única e irrepetível – naturalmente merece e nos merece. No epicentro de Lisboa, nos arredores, no país, há incontáveis formigas laboriosas que longe das superestruturas do poder e incólumes à sua desgraçada fragmentação, há longos meses se afadigam, cruzam, comunicam e se comprometem; há centenas de organizadores, equipas, trabalhadores, voluntários; há criatividade no ar, artífices, músicos, artistas, cantores, coros, encenações, ensaios. Há uma real mobilização que se palpa e percebe: são também incontáveis os que querem colaborar de moto próprio, pro bono, de qualquer maneira: a pronta generosidade corre a jorros a par com uma imediata disponibilidade que sacrifica fins de semana e férias. Responsável e comovedor. Cada um sabe o que faz, ninguém me pareceu atontado ou submerso pela dimensão da empreitada.

Claro que há desmazelos e sobressaltos, em Portugal haverá sempre, cada povo é como é, temos novecentos anos de treino. Mas que interessa isso ao pé “deste” tudo: abrir os braços de Lisboa a centenas de milhares de jovens que veem por bem, trazendo na mochila a alegria, a convicção da sua fé e o desejo de a partilhar; o sermos o país hospedeiro de um dos maiores acontecimentos mundiais – entre nós nunca houve outro com estas proporções e exigências; ter Francisco como visita de honra e voltá-lo a ouvir pedir à Igreja que “saia” e aos jovens que “abram uma janela” como já lhes pediu em Agosto do ano passado através da entrevista que lhe fiz (e que o Santo Padre concedeu justamente “em nome das Jornadas Lisboa 2023”).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.