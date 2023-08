1 Inexcedível e responsabilizante: que vai a Igreja fazer com a herança da Lisboa 23? A ressaca da surpresa não ilude a pergunta: daqui em diante, o quê?

Falo de ressaca – a palavra é feia mas é disso que se trata: a exigência que cabe à Igreja após ter testemunhado o que ocorreu em Portugal. Como assimilar e lidar com tudo isso? Crentes ou não crentes, não importa. A dimensão destes dias vividos no “terreno” da Jornada Lisboa 23, ou apenas vistos da janela da televisão, foi de tal forma avassaladora que pode amaciar fronteiras religiosas ou porventura esbater pertenças a territórios mais desconhecidos da fé. A escolha do bem sobre o mal, da paz sobre a guerra, do amor sobre a acidez do acinte, da responsabilidade sobre o egoísmo é um repto à humanidade, mas começa por ser o repto incomparável do cristianismo. Por ele foi semeado e por ele firmado o claríssimo compromisso com essas escolhas. Foram elas que marcaram ontem os passos de Cristo quando aqui esteve, são elas que guiam hoje o Francisco que aí está: as escolhas têm dois mil anos e chamam-se Evangelho.

2 Primeiro vimos os jovens e a presença e a proximidade do Santo Padre com eles. A imagem de marca deste latino- americano sucessor de Pedro confundiu-se eloquentemente com a alegria empenhada de peregrinos e voluntários. O contágio entre uns e outro foi mútuo e permanente. Foi esse invisível elo – genuíno e omnipresente desde 2013 – que muito naturalmente levou Francisco ao cerne da realidade juvenil de hoje: as suas intervenções, no Parque Eduardo VII ou no Parque Tejo, foram invariavelmente reconduzidas ao concreto dos quotidianos da juventude de 2023 que ele não deseja “destilados”. Outro exemplo disso foi a espantosa Via Sacra cujas 14 estações refletiam o que pode perturbar ou amedrontar o presente da juventude mundial no turvo e incerto mundo de onde ela é. A resposta só pode ser comprometida e portadora de esperança. Risco, audácia, coragem. “Não tenhais medo”, disse o Santo Padre por sete, oito, dez vezes. Ele sabe: os jovens são o fortíssimo tronco da esperança; representam a garantia possível da transformação do que está, naquilo que pode passar a estar. Por isso Francisco lhes pediu que se apressassem.

