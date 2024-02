A literatura epistolar tem uma grande tradição no nosso país. Desde a Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel até às Cartas do Padre António Vieira. Porém, atrevo-me a arriscar que a mais conhecida obra deste género são as pungentes Cartas Portuguesas, que soror Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa do séc. XVII, terá enviado ao seu apaixonado, o Marquês de Chamilly. Quer dizer, a mais conhecida obra deste género até agora. É que, desde a semana passada, a correspondência mais famosa da literatura portuguesa passou a ser a trocada entre a avó de Mariana Mortágua e o seu senhorio sobre o contrato de arrendamento.

Segundo a autora, trata-se de uma carta hipotética que a sua avó poderia, eventualmente, se tivessem sido reunidas determinadas condições que à partida não se punham, ter vindo a receber. Um cenário impossível cuja mera sugestão de possibilidade em abstrato foi suficiente para sobressaltar a idosa. Ou seja, na realidade nem se trata de literatura epistolar, mas sim de literatura epistoléria, na medida em que foi tudo uma grande treta e a tal carta nunca chegou. Se as cartas de amor são ridículas, as cartas de senhorios fantasiadas são o quê? Tema de crónica humorística, graças a Deus.

Em desespero de causa, há políticos conhecidos por jogarem a carta da família. No debate com Luís Montenegro, Mariana Mortágua sentiu-se ainda mais acossada e jogou a carta da carta da família. Não a censuro. Também já usei a minha avó como desculpa, inventando um aniversário para não ter feito os TPC. Mortágua não se preparou para o debate, teve de recorrer à avó. Fê-lo alegando a missiva que a avó poderia ter recebido, que é uma formulação política para o argumento adolescente conhecido como “se a minha avó tivesse rodinhas era uma trotinete”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.