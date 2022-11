“Se querem tornar o mundo mais sustentável, venham trabalhar connosco” disse o vice-presidente de uma das marcas mais insustentáveis do mundo.

Donald Tang, vice-presidente da Shein, foi um dos oradores no WebSummit deste ano em Lisboa e no palco falou do uso da tecnologia para tornar a moda mais sustentável, acessível e inclusiva.

Já ouviste falar da marca de moda Shein? Trata-se de uma plataforma chinesa de e-commerce de artigos de moda e pioneira no modelo de retalho, com um valor de empresa de 100 mil milhões de dólares, que se tornou popular por vender peças muito acessíveis com a filosofia de que “todos podem desfrutar da beleza da moda”.

Mas qual é a beleza da moda para Shein?

