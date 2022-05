Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num mundo em rápida mudança, será que há demasiados produtos presos a sistemas de embalagem desatualizados e inadequados?

No seu percurso até ao consumidor, muitos produtos tendem a acumular embalagens à medida que se deslocam do produtor para o seu destino final. Os fabricantes colocam cada item que produzem num saco, caixa ou garrafa, e depois consolidam múltiplos artigos embalados num caixote ou embalagem de cartão para distribuição posterior. As equipas de logística empilham caixas de cartão em paletes, embalam-nas ainda mais e enviam-nas para o seu destino. E, ao longo desta cadeia de abastecimento, os produtos podem ser passados ainda de um conjunto de embalagens para outro, consoante os envios são preparados para entrega em lojas de retalho ou como parcelas para entrega por comércio eletrónico.

Este recurso aparentemente interminável a embalagens criou uma indústria global de 886 mil milhões de dólares. Agora, de acordo com um estudo recente da DHL sobre a matéria, uma combinação de mudanças em curso de carácter social, comercial e técnico está a colocar os sistemas de embalamento de hoje sob grande pressão.

Cada indústria está a enfrentar os seus próprios desafios neste campo. Os componentes automóveis são agora tão suscetíveis de conter silício sensível como aço resistente, por exemplo. As baterias de veículos elétricos são dispendiosas, volumosas, frágeis e potencialmente perigosas. As empresas farmacêuticas estão, por seu turno, a descobrir formas de proteger medicamentos e dispositivos delicados nas viagens para as casas dos pacientes, bem como para as unidades hospitalares e de cuidados médicos.

Mas talvez o desafio no campo das embalagens mais premente esteja a acontecer no sector do consumo. O crescimento exponencial do comércio eletrónico está a impulsionar o consumo global de embalagens e a alterar as exigências que lhe são impostas. Em comparação com o percurso tradicional de um produto até a uma loja de retalho física, uma entrega de comércio eletrónico pode registar 20 vezes mais operações de manuseamento manual. Isto é, 20 vezes mais oportunidades para que o artigo seja danificado ou perdido ao longo desse percurso. Os centros de fulfillment estão a enfrentar o manuseamento de volumes cada vez maiores a ritmos cada vez mais rápidos, ao mesmo tempo que garantem que cada item vai parar ao tipo certo de embalagem. Os erros custam dinheiro, aumentando a incidência de danos e reduzindo a eficiência da utilização do transporte. Em média, 24% do volume de uma encomenda de comércio eletrónico fica por preencher.

A embalagem também cria um impacto ambiental significativo. As embalagens plásticas representam cerca de um quarto das 8,3 mil milhões de toneladas de material produzido desde que os plásticos foram comercializados pela primeira vez na década de 1950. Em 2016, os cidadãos da UE produziram 170 quilos de resíduos de embalagens plásticas por pessoa. Apenas 14% das embalagens de plástico utilizadas globalmente são atualmente recicladas e, quando os resíduos de plástico são enviados para aterros, demoram até 450 anos a decompor-se. Volumes significativos de embalagens não incluídos em fluxos de resíduos devidamente geridos e, por causa disso, acabam por entrar no meio ambiente.

O reconhecimento das deficiências das atuais abordagens aos desafios relacionados com as embalagens desencadeou uma onda de inovação. Os autores do relatório da DHL identificaram dezenas de novos materiais, produtos, processos e tecnologias – todos com o objetivo de ajudar as empresas a melhorar o desempenho, a usabilidade ou a pegada ambiental dos seus sistemas de embalamento.

Digitalmente otimizado

A inovação na embalagem começa muito antes da caixa. Armazéns e centros de fulfillment estão a utilizar uma série de tecnologias digitais para melhorar todos os aspetos dos seus processos de embalamento – desde sistemas avançados de visão por computador que medem os produtos com precisão, até algoritmos inteligentes que ajudam o pessoal a escolher o recipiente certo e a embalar os artigos na sequência certa para uma ótima proteção e utilização do espaço. As atividades de embalamento estão também a tornar-se cada vez mais automatizadas, com o desenvolvimento de equipamento que pode fabricar embalagens do tamanho certo a pedido e da introdução de robôs nos processos de embalamento.

Soluções de fácil utilização

Os designers estão também a repensar o conceito de embalagem face à mudança das necessidades dos clientes. Um produto na prateleira de uma loja retalhista precisa de atrair o cliente para a compra. No mundo do comércio eletrónico as coisas são diferentes, até porque essa decisão já foi tomada quando o cliente vê a caixa pela primeira vez. Contudo, a embalagem continua a ser um importante ponto de contacto entre o utilizador e a marca, e as empresas de produtos estão agora a criar embalagens específicas para o e-commerce, concebidas para reforçar os seus valores de marca e para oferecer uma experiência de desempacotamento envolvente e satisfatória.

A procura por uma melhor sustentabilidade está a impulsionar o desenvolvimento de novos materiais e novos modelos logísticos. Os substitutos dos sacos e películas de plástico à base de petróleo incluem materiais compostáveis feitos a partir de uma variedade de resíduos agrícolas. E a crescente importância do e-commerce no sector dos alimentos frescos está a estimular a produção de soluções de isolamento térmico de baixo impacto para envios sensíveis à temperatura.

No entanto, a melhor maneira de reduzir o impacto dos resíduos de embalagens é eliminá-los por completo. Esta é a promessa de novas abordagens de embalamento em circuito fechado, que preveem produtos enviados para clientes de comércio eletrónico em sacos e caixas duráveis e reutilizáveis que podem enviar de volta ao fornecedor para reutilização.

A Internet das parcelas

A queda contínua do custo dos dispositivos eletrónicos está a contribuir para uma maior autoconsciência no embalamento. Os sensores incorporados permitem que as embalagens sejam rastreadas através da cadeia de fornecimento e as etiquetas inteligentes podem adaptar-se para exibir avisos se um produto tiver sido exposto a choques, humidade ou temperaturas extremas. Atualmente, tais tecnologias ainda são demasiado dispendiosas para alguns, exceto para os envios de valor mais elevado ou de importância crítica para a segurança.

Mas inovações como circuitos eletrónicos imprimíveis e etiquetas sem bateria, que absorvem energia de Wi-Fi e sinais de rádio, prometem uma maior redução de custos nos próximos anos. Tudo isto abre um mundo de possibilidades – desde embalagens de alimentos ou medicamentos que podem adaptar dinamicamente as suas datas de validade para refletir as condições registadas durante a entrega, até embalagens que podem ser readaptadas a pedido do destinatário.

Em resumo, as embalagens fáceis de usar, recicláveis e robustas são fundamentais para a experiência global do cliente. A adoção de novas ferramentas de otimização de embalagens, materiais e tecnologias de manuseamento irá aumentar significativamente a eficiência, sustentabilidade e produtividade em todas as cadeias de fornecimento, de ponta a ponta. Isto, por sua vez, permitirá à indústria da logística cumprir as metas de emissões e os crescentes padrões de qualidade que os clientes cada vez exigem mais.