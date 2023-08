No discurso do Papa, no dia 3-8-23, na Cerimónia de Acolhimento da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Eduardo VII, Francisco disse: “Amigos, quero ser claro convosco, que sois alérgicos às falsidades e a palavras vazias: na Igreja há espaço para todos. Para todos! Na Igreja ninguém está a mais, há espaço para todos, assim como todos [sic]. E Jesus disse isso claramente quando chamou os discípulos para o banquete de um senhor que o tinha preparado e disse tragam todos: jovens e velhos, doentes e sãos, justos e pecadores. Todos, todos, todos. Na Igreja há lugar para todos. ‘Padre eu sou um desgraçado ou uma desgraçada. Há lugar para mim?’ Há lugar para todos, juntos, cada um na sua língua. Cada um na sua língua repitam comigo: todos, todos, todos. Esta é a Igreja, a Mãe de todos.” No dia anterior, na celebração de Vésperas, no Mosteiro dos Jerónimos, o Papa Francisco tinha dito: “Na barca da Igreja, deve haver lugar para todos: todos os batizados são chamados a subir para ela e lançar as redes, empenhando-se pessoalmente no anúncio do Evangelho.”

Que bonita manifestação da magnanimidade da Igreja, que é católica porque é universal. Não se confunde com nenhuma etnia, nem raça, nem ideologia, nem língua, nem cultura ou, até, civilização, porque transcende todas as civilizações, culturas, línguas, ideologias, raças e etnias.

Foi este espectáculo da universalidade cristã, católica, que os lisboetas puderam observar durante a Jornada Mundial da Juventude: uma multidão de um milhão e meio de jovens e não tão jovens, de diferentes línguas e culturas, de muito variadas origens, de diferentes idades e graus de instrução, de diversas tendências políticas e culturais, mas irmanados pela mesma fé católica, unidos na mesma caridade universal, alimentados pela mesma esperança sobrenatural. Um povo feito de muitos povos, uma nação que congrega todas as nações do mundo, uma multidão de muitos indivíduos que é um só: Cristo vivo na sua Igreja.

