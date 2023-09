O título não poderia ser mais alarmista, mas foi assim que a Infovaticana noticiou a Carta Apostólica, em forma de Motu próprio, de 8-8-2023, do Papa Francisco, que alterou algumas normas do Código de Direito Canónico sobre as prelaturas pessoais. Muito embora esta reforma legislativa não seja directamente aplicável ao Opus Dei, já que se rege pelos seus estatutos, é óbvio que visa a instituição, que é a única prelatura pessoal da Igreja católica.

O Opus Dei foi fundado, a 2 de Outubro de 1928, por São Josemaria Escrivá (1902-1975), que o Papa São João Paulo II beatificou e canonizou. Aprovado inicialmente como pia união e depois como instituto secular, o fundador desistiu depois deste último estatuto canónico porque, entretanto, tinha sido assimilado às instituições de vida consagrada, não correspondendo, portanto, ao carisma fundacional, essencialmente secular e predominantemente laical. Por esse motivo, nos últimos anos da sua vida e sendo Papa São Paulo VI, S. Josemaria propôs que o Opus Dei fosse erigido como prelatura pessoal, uma instituição prevista pelo Concílio Vaticano II. Foi já no pontificado de São João Paulo II que, pela Constituição Apostólica Ut sit, de 28-11-1982, a Santa Sé, depois de consultado o episcopado mundial, erigiu a Prelatura pessoal da Santa Cruz e Opus Dei.

As prelaturas são, em geral, estruturas jurisdicionais, ou hierárquicas, análogas às dioceses e aos ordinariatos, que constam de um prelado, ou ordinário, clero próprio e fiéis. Podem ser territoriais, quando delimitadas geograficamente; ou pessoais, quando o âmbito da jurisdição do prelado se determina por uma razão de carácter pessoal, como é, no caso do Opus Dei, uma específica vocação para a santidade e o apostolado no meio do mundo. Neste sentido, a prelatura tem uma origem carismática e, pela sua estrutura hierárquica, é análoga às dioceses e aos ordinariatos: sob a autoridade do prelado, como ordinário próprio, os seus membros, clérigos e leigos, realizam uma específica missão pastoral, que é, no caso do Opus Dei, a santificação dos cristãos através do seu trabalho e família. Carisma e hierarquia não se opõem: a Igreja teve uma origem carismática, que depois foi institucionalizada de forma hierárquica.

