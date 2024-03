No dia 11-2-13, em que o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia ao pontificado romano, um raio fulminou a cúpula da Basílica de São Pedro. Enquanto alguns fiéis entenderam que esse sinal era um mau presságio do pontificado seguinte, outros viram nesse raio uma manifestação do diabo, em que, por sinal, nem todos acreditam. Seja como for, não há dúvida de que essa foi uma data histórica, como histórico foi o dia 13-3-23 em que foi eleito Francisco, o primeiro Papa sul-americano e jesuíta.

A eleição do Cardeal Joseph Ratzinger, como sucessor de São João Paulo II, foi óbvia, porque era o principal colaborador do Papa Wojtyla, mas o mesmo não se pode dizer da disruptiva escolha deste último, nem da do então Cardeal de Buenos Aires. Houve continuidade entre João Paulo II e de Bento XVI, mas não em relação a Francisco. Dois exemplos: a encíclica Amoris laetitia, deste Papa, diverge, em relação aos ‘recasados’, da Familiaris Consortio, de João Paulo II; e Francisco revogou as medidas adoptadas por Ratzinger, em relação ao rito extraordinário da celebração eucarística.

Onze anos depois da eleição do Papa Francisco, um novo raio se abateu sobre São Pedro, sob a forma de uma carta anónima, recentemente publicada em La Nuova Bussola Quotidiana, um influente jornal católico digital italiano. Na medida em que essa carta é uma exaustiva radiografia do presente pontificado, pode-se supor que se tratou de um raio X. O seu autor, Demos II (o I foi o Cardeal Pell, já falecido, que em tempos assinou com esse pseudónimo uma epístola análoga), é um cardeal, que preferiu não usar o seu nome, porque, “no actual ambiente romano, a sinceridade não é bem-vinda”. O anonimato, que em geral é sinal de cobardia, neste caso é, apenas, elementar prudência. Que o digam o Arcebispo Gregor Gänswein, ex-secretário de Bento XVI e ex-perfeito da casa pontifícia, que foi recambiado para a sua Alemanha natal, sem nomeação eclesiástica; ou o crítico cardeal norte-americano Raymond Burke, que foi recentemente privado do seu salário e apartamento no Vaticano.

Abundam as apologias e as críticas em relação ao Papa, pois Francisco tem o condão de não deixar ninguém indiferente: enquanto uns só lhe reconhecem qualidades, outros entendem que nele tudo são defeitos. Como é óbvio, ambos pecam por falta de objectividade. Felizmente, não é o caso de Demos II, porque tanto refere aspectos positivos como negativos deste pontificado.

Entre as principais virtudes deste pontificado, Demos II cita “a compaixão para com os mais necessitados; a proximidade para com os pobres e marginais; a preocupação pela dignidade da criação e pelas questões ambientais; e o acompanhamento dos que sofrem.” Com efeito, uma preocupação predominante do Papa são os refugiados, bem como a questão ecológica, a que já dedicou dois textos do seu magistério.

A par destes pontos positivos, Demos II considera negativamente “um estilo de governo autocrático, que por vezes parece vingativo; desrespeito pelas questões jurídicas; intolerância em relação às opiniões contrárias, mesmo quando expressas de forma respeitosa; e uma manifesta ambiguidade em questões de fé e de moral, gerando confusão entre os fiéis”.

Quanto ao “estilo de governo autocrático”, os números falam por si: Francisco, em 11 anos de pontificado, já emitiu 47 decretos papais “motu proprio”, enquanto São João Paulo II, em 27 de ministério petrino, só havia publicado 30!

É notória a falta de sensibilidade deste pontificado para as “questões jurídicas”, patente na forma arbitrária como foram demitidos vários bispos ou, violando de forma flagrante o princípio da legalidade, se instaurou um atípico processo canónico contra um leigo, que já tinha sido julgado e absolvido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé.

A questão dos “dúbia” foi também exemplificativa da “intolerância em relação às opiniões contrárias, mesmo quando expressas de forma respeitosa”, neste caso por quatro cardeais, a que o Papa não reagiu, embora tenha respondido ao parecer favorável do episcopado argentino.

Por último, a “ambiguidade em questões de fé e moral” ficou patente na questão das bênçãos: um ano e meio depois de as ter recusado a casais em situação irregular e às uniões de pessoas do mesmo sexo, deu o dito por não dito, provocando o inédito desagrado de inteiras conferências episcopais, bem como das Igrejas ortodoxa e copta.

Demos II enumera uma série de verdades de fé que, por estarem agora mais esquecidas, deverão ser relembradas no próximo pontificado romano: “que só em Cristo há salvação; que Deus é misericordioso mas também justo Juiz; que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e que, para além das suas emoções e apetites, também têm razão e vontade, são livres e têm um destino eterno; que há verdades objectivas imutáveis sobre o mundo e a natureza humana, que se podem conhecer pela divina revelação e pela razão; que a Palavra de Deus, contida nas Sagradas Escrituras, é fiável e tem aplicação perene; que o pecado é real e tem efeitos letais; e que a Igreja tem não só o direito como também a autoridade de ‘fazer discípulos de todas as nações’.”

Para além destas questões doutrinais, Demos II, cuja carta diz ser o resultado de uma consulta informal a vários cardeais e bispos, também aponta para mudanças a introduzir no exercício da potestade pontifícia, pois considera prejudicial o exercício excessivamente pessoal, ou autocrático, do poder papal.

O Papa Francisco raramente reúne o colégio cardinalício, mas já convocou vários sínodos, estando agora a decorrer o que versa sobre a sinodalidade eclesial. No entanto, como admitiu leigos com direito a voto, é duvidoso que essas assembleias sejam verdadeiros sínodos. Demos II sugere que o próximo Papa governe a Igreja universal em união com o colégio episcopal, desenvolvendo o espírito e a letra do Concílio Vaticano II, de acordo com o que Bento XVI chamou “a hermenêutica da continuidade”.

Por outro lado, a Igreja não é uma autocracia, nem uma democracia: não tem autoridade para reinterpretar o Evangelho, nem para o adaptar ao mundo. O ‘sensus fidelium’, ou sentido comum dos fiéis, não se apura através de sondagens à opinião dos católicos, mas pela sintonia com a tradição e o magistério eclesiais. Esta carta alerta também para a confusão decorrente de textos manifestamente ambíguos, que geram dúvidas e potenciam derivas cismáticas.

Porque a Igreja é, na feliz expressão de São João XXIII, “mãe e mestra da humanidade”, o próximo pontificado romano deverá responder ao desafio do transumanismo e da ideologia de género que, muito recentemente, o Papa Francisco corajosamente denunciou, como sendo uma das principais heresias contemporâneas.

Enquanto este pontificado se centrou nas periferias, o seguinte deverá ter, como prioridades, a Europa e o Vaticano, pois vai ser preciso pôr ordem na casa.

Tendo em conta a idade, as evidentes limitações físicas do Papa e o que é lei da vida, pode já não faltar muito, infelizmente, para o próximo conclave. Embora Francisco esteja ainda, graças a Deus, no pleno uso das suas faculdades e não tenha intenção de se demitir, em Roma já se prepara a sua sucessão.

Enquanto os políticos e os jornalistas discutem se o próximo pontífice romano será da linha de São João Paulo II e de Bento XVI ou, então, Francisco II, para os fiéis a questão é relativamente indiferente, porque o Papa, seja quem for, é sempre, no expressivo dizer de Santa Catarina de Sena, “o doce Cristo na terra”.