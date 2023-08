Amor ou dor. A vinculação em vez do trauma. A democracia no lugar da autoridade. Auto-estima versus medo. Ou acolhimento e confiança de si no lugar da prepotência e da insegurança. Adaptar-mo-nos a um filho no lugar de ele se adaptar a nós. É assim que muitos colocam a educação de um filho. Como se a educação fora destas alternâncias fosse… negativa.

O que é preocupante em muitos dos modelos de auto-ajuda para os pais é esta forma muito “moderna”, muito “fácil”, muito sem direito a contraditório, muito “socialmente correcta” ou muito “ou preto ou branco” como se vê a educação.

Ora, apesar de todos os erros que eles fizeram, os nossos pais deram o melhor do melhor de si, como educadores. Olhar, hoje, para o nossa educação identifica erros que, daqui a uns anos, os nossos filhos não deixarão de reconhecer na forma como os educamos.

