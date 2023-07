Para a minha mãe me levar a Espanha, no início dos anos 70, era preciso ir ao notário reconhecer a assinatura do meu pai na autorização que lhe levaria para o longínquo estrangeiro a primogénita, na companhia sempre suspeita, pasme-se, da própria mulher que, esclareçamos, não tinha registo de actividades criminosas nem se pensava que fosse capaz de raptar a própria filha. Isto, só para não referir a condição de submissão que exigia que a própria mulher fosse autorizada pelo marido a colocar o pezinho noutro território que não o do casamento. Logo de véspera todo o ritual costumeiro de uma saída, mas mais tenso por prever o tempo gasto na máquina burocrática. Folha de vinte e cinco linhas, selos fiscais, trocos, bilhete de identidade, passaporte.

A que horas é o barco?

A Espanha que então conheci, e conheci-a quando conheci Portugal, era um país pobre, mais pobre do que Portugal, um escudo valia duas pesetas. Eu adorava Espanha ainda que os papéis sujos levantassem voo dos passeios encardidos e o lixo se amontoasse nas esquinas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.