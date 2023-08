Agora sim, percebo a dificuldade em decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa. E vejo que todos sofremos da mesma maleita, o chamado défice de atenção. Mais precisamente o défice de atenção a todo o tipo de dificuldades inerentes à gestão de uma infra-estrutura. Basta ver a polémica em torno do nome a dar à nova ponte “ciclopedonal” sobre o Rio Trancão, construída para a Jornada Mundial da Juventude, e percebe-se logo por que haverá um aeroporto em Marte antes de um novo aeroporto em Lisboa.

Quer dizer, a polémica tem sido em torno da atribuição do nome Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente à dita infra-estrutura, mas a verdade é que, antes desta polémica, outra controvérsia devia ter estourado. Nomeadamente em torno da definição da ponte como “ciclopedonal”. Como assim, “ciclopedonal”? Só se pode atravessar a ponte a pé, ou de bicicleta, é? Então e se eu quiser passar a ponte a bordo no meu potente triciclo? Vejo o meu veículo barrado, e quiçá apreendido, por um agente da autoridade, porventura? É o mais provável, tendo em conta que vivemos numa época em que os nossos responsáveis políticos estão convencidos que isto só lá vai com uma bicicleta em cada esquina.

Voltando à polémica em torno da ponte triciclopedonal (à atenção do Observatório da Língua Portuguesa) sobre o Rio Trancão, entretanto, na sequência deste sururu, Manuel Clemente recusou dar o nome à ponte. Eu também recusava. Quer dizer, apreciava imenso dar nome a uma ponte (à atenção das Infra-estruturas de Portugal), mas alguém que dá o nome a uma ponte tem de ser criterioso quanto ao nome do rio cuja ponte com o seu próprio nome atravessará. No caso em apreço, creio que Manuel Clemente se limitou a recusar educadamente o convite, evitando um desconfortável “Trancão?! Eh pá, tenham paciência, mas a Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente não atravessa o Trancão. Bem sei que “Sena”, “Danúbio” e “Reno” já estão tomados, mas arranjem lá outro nome para o rio e depois voltamos a falar”.

