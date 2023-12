No Natal há pequenas mentiras com que por vezes se iludem as crianças. É o caso do Pai Natal. Nas eleições há muita dissimulação, para não dizer mentira, que ilude os eleitores. A estratégia que os mentores de marketing recomendam é que os partidos sejam ambíguos nas suas propostas de modo a poderem ser catch all, isto é, poderem alcançar o máximo de eleitores com perspetivas diferentes sobre as várias políticas. Isto significa, na prática, os partidos pedirem não só o voto, mas um cheque em branco, não apenas no sentido figurado, mas real. Em cada ano da legislatura os partidos recebem um financiamento que é função do número de votos em urna. As próximas eleições, não podem ser apenas a consagração de um novo parlamento que já sabemos vai ser mais fragmentado, e que, a muito custo e com provável instabilidade, dará um apoio a um precário novo governo da república. Se este é o desfecho político inevitável, ao menos que sirva para renovar o debate sobre as políticas públicas. Deixo aqui algumas, das múltiplas perguntas, que seria útil que os dois candidatos a primeiro-ministro (Pedro Nuno Santos e Luis Montenegro) respondessem – e também os partidos que com quem for primeiro-ministro firmarão um acordo (ou no mínimo viabilizarão o programa de governo) – sob pena de estarem a pedir aos portugueses um cheque em branco.

Saúde – O SNS não está um caos, mas apresenta vários sérios problemas. Está a iniciar-se a maior transformação do SNS das últimas décadas com a criação da Direção Executiva do SNS. É para prosseguir esta reforma? Como dar estabilidade ao corpo clínico do SNS, na presença de um setor privado mais atraente em termos remuneratórios e, por vezes, também em condições de trabalho sem fazer disparar a despesa pública?

Habitação – É das maiores crises que vivemos atualmente com os cidadãos nacionais a serem remetidos para a periferia dos centros urbanos e muitos a viverem em condições sub-humanas. A Habitação subiu, neste governo, o seu peso político a ministério. É para manter? Qual a política de atualização de rendas? Que medidas para o alojamento local? Que outras medidas para facilitar este direito constitucional?

