Coronel Carlos Penha-Gonçalves: "630 mil pessoas receberam a terceira dose da vacina, faltam 600 mil até 19 de Dezembro"

Líder do núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19 diz que dispositivo tem vindo a “evoluir com o tempo” e tem agora "capacidade para administrar 460 mil doses por semana".