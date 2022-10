"O que é que sucede?" em vídeo. Falamos de Orçamento do Estado, do Happy Meal para adultos e ainda do autocarro do PSG

"O que é que sucede?" é o novo programa das manhãs de fim-de-semana da Rádio Observador com a Pipoca Mais Doce. Falamos de Orçamento do Estado, do Happy Meal para adultos e ainda do autocarro do PSG.