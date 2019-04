Bispo de Setúbal confirma suspeitas de abuso sexual em creche da Igreja

A diocese de Setúbal emitiu esta segunda-feira um comunicado em que confirma a denúncia de uma suspeita de abuso sexual ocorrida na creche de um centro paroquial no concelho de Almada e “reafirma a sua orientação de total intransigência perante qualquer situação de abuso de menores”. O comunicado surgiu depois da publicação da notícia do Observador que dava conta de que o Ministério Público tinha aberto um inquérito ao caso e que a mãe da vítima apontava o dedo ao padre responsável pelo centro paroquial.

A diocese de Setúbal, liderada pelo bispo D. José Ornelas, refere no comunicado que “adotou todas as medidas necessárias para a proteção das crianças e utentes, colaborando com as autoridades judiciais e outras competentes na investigação em curso, disponibilizando todos os elementos solicitados”.

Tal como o Observador noticiou, foi instalado um sistema de videovigilância nas instalações depois de a mãe da alegada vítima se ter deslocado à creche, levantando a suspeita de que o seu filho de 5 anos teria sido vítima de abusos na casa de banho da instituição. Foram também adotadas regras, como o registo de entrada e saída de adultos e a proibição de as crianças se deslocarem sozinhas aos sanitários.

Depois desta reunião com os responsáveis da Igreja, a mãe da criança decidiu mudar o filho de escola. Só mais tarde, em conversas com ele, percebeu que ele apontava o padre como suspeito. Esta informação, porém, só chegou ao Ministério Público em meados de março — dois meses após a queixa da mãe — pela informação enviada pelo próprio bispo a dar conta de que corria esse “rumor” na paróquia. Até agora, pais e vítima ainda não foram chamados a prestar qualquer informação às autoridades, pelo que ainda não o disseram a ninguém. Também ainda ninguém da polícia foi sequer ao centro paroquial onde poderá ter ocorrido o crime.

No comunicado, a diocese de Setúbal esclarece que “tendo tido conhecimento dos rumores da eventual implicação de um Padre neste caso, solicitou ao Ministério Público de Almada a averiguação do caso e disponibilizou a sua total colaboração”. Até esse dia, meados de março — dois meses após a queixa crime apresentada pela mãe —, porém, a Igreja não tinha feito qualquer contacto com as autoridades policiais. Ao que o Observador apurou, respondeu apenas a um pedido da Comissão de Proteção de Menores, concluindo assim que já deveria haver um inquérito aberto ao caso.

Desde que tomou conhecimento desta situação, a Diocese de Setúbal manifestou completa disponibilidade para receber a mãe da criança, embora esta nunca tenha comunicado a alegada situação à Diocese”, lê-se ainda no comunicado.

Ao Observador, a mãe da criança explicara que falhou o encontro com o vigário geral da diocese de Setúbal, a quem chegou a telefonar, por se encontrar doente. Não voltou a contactá-lo. Nem a Igreja a ela.

O bispo de Setúbal refere também no comunicado que “reafirma a sua orientação de total intransigência perante qualquer situação de abuso de menores, estando disponível para apurar a verdade, em colaboração com as autoridades competentes, respeitando as pessoas envolvidas, e aguardando o desenvolvimento da averiguação em curso”. E não fornece mais informações por o caso se encontrar em segredo de justiça.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

