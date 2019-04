Governo já não vai lançar nova PPP para o Hospital de Braga

O Governo desistiu do processo de avaliação que poderia fazer com que a gestão do Hospital de Braga fosse entregue a um novo parceiro privado. A decisão foi publicada esta sexta-feira em “Diário da República” e define que daqui a cinco anos este processo poderá ser retomado. Mas, para já, o hospital era gerido pelo Grupo Mello vai deixar de ser gerido em regime de parceria público-privado.

O Observador tentou contactar fonte oficial do Ministério da Saúde, até ao momento sem sucesso.

O Hospital de Braga era um dos hospitais em Portugal em regime de PPP: Vila Franca de Xira, Loures, Cascais e Braga. Os dois últimos estão a chegar ao final do contrato. No caso de Cascais, o parceiro privado concordou em continuar. No caso de Braga, cujo contrato acaba em agosto, a decisão do Governo terá sido interromper a avaliação da possibilidade de entregar a gestão novamente a um privado.

Neste cenário, todos os trabalhadores, cerca de 2.800, irão manter os postos de trabalho, mesmo aqueles que têm, atualmente, um contrato com a entidade privada, garantiu o secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos, em fevereiro.

Este desfecho já era expectável desde que, em dezembro, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que o Hospital de Braga poderia voltar à esfera do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Trata-se do hospital que foi considerado, pelo segundo ano consecutivo, o melhor do país; o único a conquistar classificação máxima em oito áreas clínicas; o único a alcançar três estrelas na área da Cardiologia; aumentou, entre 2009 e 2015, em cerca de 99% o número e consultadas externas. Além disso, segundo um estudo da Católica o Estado terá poupado dinheiro com as duas PPP.

Em contraste, a ministra da Saúde defendeu em dezembro que havia uma “indisponibilidade definitiva do parceiro privado para continuar a operar”. Ou seja, porque a empresa José Mello Saúde não quereria continuar a gerir o hospital. Marta Temido explicou que, como não tinha sido lançado nenhum concurso público até àquele momento nem se conseguiria lançar um a tempo do fim do contrato atualmente em vigor, em agosto do próximo ano, o Governo colocou a possibilidade de prolongar o contrato atual. Mas, segundo a ministra, “não tem havido manifestação de solidariedade da parte do parceiro privado”.

