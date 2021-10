A circulação no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Alpalhão, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, já foi retomada, depois de um acidente rodoviário ter obrigado ao corte da via durante mais de três horas, esta segunda-feira.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a circulação na zona do acidente foi totalmente restabelecida por volta das 11h00, referindo que o trânsito esteve cortado desde que ocorreu o acidente, às 07h45.

O acidente envolveu cinco viaturas, quatro ligeiras e um pesado de mercadorias, causando um ferido grave, dois ligeiros e 11 pessoas foram assistidas no local, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

Segundo a fonte da GNR, a circulação foi interrompida durante mais de três horas para o socorro às vítimas, remoção dos veículos acidentados e limpeza da via.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Nisa, Portalegre e Crato, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 35 operacionais apoiados por 13 veículos, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre.