A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, exortou esta segunda-feira os países da União Europeia (UE) a aprovarem novas sanções contra a Bielorrússia, pela utilização por Minsk da migração ilegal como arma política contra os Estados-membros.

“Exorto os Estados-membros a aprovarem de uma vez por todas o regime de sanções alargado contra as autoridades bielorrussas responsáveis por este ataque híbrido“, apontou Ursula von der Leyen em comunicado.

A responsável pela Comissão Europeia acrescentou, citada pela agência EFE, que a UE “vai estudar em particular como sancionar, inclusive através de listas negras, companhias aéreas de terceiros países que participem ativamente no tráfico de pessoas”.

Ursula von der Leyen anunciou também que a vice-presidente da Comissão, Margaritis Schinas, em coordenação com o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, viajará “nos próximos dias” aos principais países de origem e de trânsito “para garantir que estes agem de forma a prevenir que os próprios cidadãos caiam na armadilha preparada pelas autoridades bielorrussas”.

E acrescentou ainda que a Comissão Europeia “irá explorar com a ONU e as suas agências especializadas como prevenir o desenvolvimento de uma crise humanitária e garantir que os migrantes possam regressar em segurança aos seus países de origem, com o apoio das autoridades nacionais”.

EUA apelam que Bielorrússia condenam “exploração política de pessoas vulneráveis”

Os EUA apelou à Bielorrússia para parar de “manipular” o fluxo de migrantes para a Europa, tendo Minsk sido acusada de provocar deliberadamente a chegada de milhares de migrantes à fronteira com a Polónia.

“Os Estados Unidos condenam veementemente a exploração e manipulação política de pessoas vulneráveis pelo regime de (Alexander) Lukashenko”, disse o porta-voz da diplomacia norte-americana, Ned Price.

Price descreveu como “perturbadoras” as imagens e as informações provenientes da fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia este fim-de-semana, onde milhares de migrantes estão em massa.

As autoridades bielorrussas são suspeitas de orquestrar a chegada desta onda de migrantes e refugiados à fronteira oriental da União Europeia em resposta às sanções da UE impostas depois de uma brutal repressão contra a oposição bielorrussa.