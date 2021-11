Boletim DGS. Portugal com mais 511 casos do que no mesmo dia da semana passada

No que diz respeito à distribuição geográfica, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com maior número de casos diários de infeção detetados, 556. O Norte é a segunda região com mais novos casos, com 472 novas infeções detetadas. O Centro é a terceira região com mais casos: em 24 horas, foram ali identificados 388. Segue-se o Algarve com 131; o Alentejo com 36; a Madeira com 64 e os Açores com 46.

Três dos nove óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, outros três no Centro e um no Algarve.

Desde o início da pandemia foram confirmados em Portugal 1.110.155 casos de Covid-19 e 18.274 mortes devido à doença.