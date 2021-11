Morreu esta quarta-feira aos 68 aos o conhecido fotojornalista Tom Stoddart, vítima de cancro, segundo um comunicado publicado na sua conta oficial da rede social Twitter.

Tendo começado a sua carreira enquanto repórter fotográfico nos anos 70, Stoddart mudou-se para Londres em 1978 onde começou a trabalhar para jornais e revistas nacionais. Já a década de 80 ficou, de acordo com o Press Gazette, marcada pelo seu contributo a revista britânica The Sunday Times. Durante este período, cobriu a crise de Beirute em 1982 e marcou presença na queda do Muro de Berlim, em 1989.

Tom touched the lives of so many as a brilliant, compassionate, courageous photographer whose legacy of work will continue to open the eyes for generations. He gave voice to those who did not have one and shone a light where there had been darkness. pic.twitter.com/rJ3LZTv0E5

— Tom Stoddart (@Stoddart_Photos) November 17, 2021