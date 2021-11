Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Cada militante é livre quando vota, não está lá ninguém com uma pistola. Ninguém vai votar pressionado”. As garantias são de Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, que está esta manhã a ser entrevistado pelo Observador, em resposta às questões sobre se há caciquismo nas eleições internas do partido — incluindo em esquemas promovidos por alguns apoiantes seus.

Recusando comentar casos concretos, como os que envolvem Luís Newton (presidente da concelhia de Lisboa) ou Vítor Martins (presidente da concelhia de Aveiro), Rangel diz que “com certeza” estas questões poderiam ser analisadas pela comissão de ética que quer criar no seio do partido para “reforçar a confiança”, mas insiste: “Eu não divido os militantes do PSD em estruturas e não estruturas. Na maior parte dos casos, dão o seu apoio a título pessoal”. Quanto a “comportamentos” que devam ser tidos em conta na escolha dos candidatos do partido, como serem arguidos ou não em casos judiciais, devem ser definidos depois pela comissão de ética — para já, Rangel não se compromete e fala numa análise “caso a caso”.

Quanto à agência anticorrupção que propõe, diz que até deve ser feita dentro do Ministério Público, o que, defende, não retirará competências à Polícia Judiciária nem criará aqui uma espécie de entidade “paralela”. Sobre as propostas para reduzir a despesa pública e os prémios propostos para alguns funcionários públicos, fala numa “realidade tão vasta” que não consegue dizer para já se esses prémios podem ser atribuídos a todos os funcionários — na moção, prevê que isso se aplique em áreas em que exista alguma “poupança”. A ideia geral, insiste, é criar “incentivos” ao bom desempenho e à produtividade dos trabalhadores.

Outra das propostas passa por um ajustamento dos salários dos professores. “Vamos ter um problema muito grave, uma falha na ordem das dezenas de milhar, com a questão da idade e das necessidades do país”, explica Rangel. “É uma questão muito importante num setor decisivo, que é o pré-escolar”. Em resumo, a ideia é colocar “no centro das políticas educativas” a figura do professor, diz o candidato social-democrata, sem responder diretamente sobre qual o aumento de salários que propõe. “Não tenho um valor, nesta altura, numa moção de estratégia de um partido”. A crítica, no plano da Função Pública, vai para o aumento de trabalhadores no setor, que não contrariam as “faltas” que existem nos recursos humanos na Saúde ou na Educação. Ou seja, a solução, para Rangel, é “reequacionar” a afetação dos funcionários às várias áreas, redistribuindo-os e “requalificando-os”, sem falar em saídas.

No caso dos médicos, Rangel reconhece que as carreiras não são atrativas e classifica as declarações da ministra da Saúde como “infelicíssimas”. “Vai ter de haver uma reforma no sentido de melhorias, seja no caso dos professores ou dos médicos”, remata.

No que toca aos impostos, admite: “Não podemos fazer o choque fiscal de que gostaríamos. O PSD deve apresentar-se como uma alternativa para criar riqueza, aumentar salários médios e mínimos, dar algum conforto nas pensões, sustentar o Estado Social na Saúde e na Educação. Mas para isso precisamos de fazer reformas e a primeira não pode ser um choque fiscal”. É, por isso, preciso começar por descer a taxa de IRC para aliviar as empresas, frisa.

Paulo Rangel está a ser entrevistado esta manhã, em direto, nos estúdios da Rádio Observador, no programa Sob Escuta. A entrevista acontece na reta final da campanha interna do PSD: Rangel e Rui Rio vão a votos já no sábado, 27 de dezembro, numas diretas que decidirão quem vai ser o líder do partido nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro. O PSD terá ainda um congresso, de 17 a 19 de dezembro, onde o partido definirá o seu rumo já sob a liderança do líder que irá às legislativas.